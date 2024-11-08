06:00, 8 листопада

Синєгубов вказав, що є 25 поранених, 5 із них – госпіталізовані до медустанов. Стан постраждалих оцінюється як середній та легкий. Відомо, що евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей.

Глава ОВА вказав, що частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Також пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.