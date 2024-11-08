Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 8 листопада, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Ворог просунувся на 5 ділянках фронту: огляд бойових дій та оновлені карти ISW
Ситуація у Херсонській області
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Новоберислав, Веселе, Велика Олександрівка, Дудчани, Станіслав, Новоолександрівка, Зміївка, Широка Балка, Микільське, Українка, Михайлівка, Кізомис та місто Херсон.
Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, музей, аптеку та перукарню; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 4 багатоповерхівки та 3 будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.
Росіяни вдарили по Нікополю
Ворог випустив десять снарядів з важкої артилерії. Вдарив й дроном-камікадзе.
Знову поцілив по місту БпЛА вже вранці. Пошкоджена господарська споруда.
Актуальна інформація від ВМС
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Наслідки нічного удару по Харкову
Синєгубов вказав, що є 25 поранених, 5 із них – госпіталізовані до медустанов. Стан постраждалих оцінюється як середній та легкий. Відомо, що евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей.
Глава ОВА вказав, що частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Також пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.
ППО працює біля Києва, лунають вибухи
Упродовж ночі столиці намагалися загрожувати ворожі безпілотники у кілька хвиль. А під ранок на Київ та Київську область ворог спрямував ракети, про що повідомили Повітряні сили. За інформацією моніторингових спільнот, мовиться про авіаційні ракети.
Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО,
– написали в ОВА.
КАБ у Харкові влучив у багатоповерхівку
Один з ударів, зокрема, припав на Шевченківський район, інший – на Салтівський. Майже одразу стало відомо про 2 постраждалих на Салтівці, потім кількість зросла до 5.
Унаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків. Служби продовжують огляд,
– повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові чули вибухи
Моніторингові спільноти після оголошення повітряної тривоги одразу повідомили, що російська військова авіація запустила кориговані бомби у бік Харківщини. Згодом міський голова підтвердив вибухи.
У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні,
– написав він.
Внаслідок атаки дронів на Одесу пошкоджена школа, житлові будинки та газові труби
Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі були пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння.
В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб,
– написав Олег Кіпер.
Зеленський підтвердив втрати серед військових КНДР у Курській області
Володимир Зеленський сказав, що військові з Північної Кореї, які прибули до прикордонних районів Росії для ведення бойових дій, вже зазнали перших втрат.
Щодо Північної Кореї – 11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні на території Російської Федерації в прикордонні з Україною, в північній частині нашої держави, а саме в Курській області. Частина цих військ уже брала участь у бойових діях проти українських військових, і вже є втрати – це факт,
– наголосив глава держави.