Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.

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Где сейчас звучит тревога

21:15, 20 января Движение ударных БпЛА: БпЛА в западной и центральной частях Харьковщины, курс западный.

БпЛА севернее Харькова, курс западный.

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный.

БпЛА севернее Каменского Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА на Сумщине, курс южный.

20:22, 20 января БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный. БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс юго-западный.