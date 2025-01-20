Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.
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Где сейчас звучит тревога
21:15, 20 января
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА в западной и центральной частях Харьковщины, курс западный.
- БпЛА севернее Харькова, курс западный.
- БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный.
- БпЛА севернее Каменского Днепропетровщины, курс западный.
- БпЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс западный.
- БпЛА на Сумщине, курс южный.
20:22, 20 января
БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.
БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс юго-западный.
20:04, 20 января
Донецкая, Харьковская области – угроза ударных БпЛА.