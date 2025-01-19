Как отметил Сырский специалисты, которые несколько месяцев или лет учились и получали опыт на дефицитных специальностях, как, например, авиатехники, не могут быть переведены в пехоту. Но потребность на фронте в личном составе никуда не исчезла.

Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить – с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность,

– сказал Главнокомандующий.

Поэтому в войске, в частности и в Воздушных силах ВСУ, было решено "в разумных пределах" уменьшить логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием. Штабы ознакомлены с распоряжением. Есть определенный перечень специальностей, которые не должны попасть на фронт. В случае нарушений Генштаб будет реагировать.