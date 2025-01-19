Як зазначив Сирський спеціалісти, які кілька місяців чи років навчалися і здобували досвід на дефіцитних спеціальностях, як, наприклад, авіатехніки, не можуть бути переведені в піхоту. Але потреба на фронті в особовому складі нікуди не зникла.

Однозначно, це спеціалісти, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити – з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу,

– сказав Головнокомандувач.

Відтак у війську, зокрема і в Повітряних силах ЗСУ, було вирішено "в розумних межах" зменшити логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням. Штаби ознайомлені з розпорядженням. Є визначений перелік спеціальностей, які не мають потрапити на фронт. У разі порушень Генштаб буде реагувати.