Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.

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Де зараз лунає тривога

21:15, 20 січня

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в західній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
  • БпЛА північніше Харкова, курс західний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південний.
20:22, 20 січня

БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс південно-західний.

20:04, 20 січня

Донецька, Харківська області – загроза ударних БпЛА.