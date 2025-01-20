Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.
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Де зараз лунає тривога
21:15, 20 січня
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в західній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
- БпЛА північніше Харкова, курс західний.
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
- БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс південний.
20:22, 20 січня
БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс південно-західний.
20:04, 20 січня
Донецька, Харківська області – загроза ударних БпЛА.