Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.

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Де зараз лунає тривога

21:15, 20 січня Рух ударних БпЛА: БпЛА в західній та центральній частинах Харківщини, курс західний.

БпЛА північніше Харкова, курс західний.

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.

БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс південний.

20:22, 20 січня БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний. БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс південно-західний.