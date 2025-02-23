Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Сергея Тюрина.

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Атака "Шахедами" на Хмельнитчину 23 февраля

Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области защитники неба сбили 9 российских беспилотников типа Shahed.

В результате вражеской атаки повреждена высоковольтная линия электропередач, дорожное полотно, окна в помещении и витрину магазина,

– отметил Сергей Тюрин.

Также председатель ОВА писал, что по состоянию на 08:30 обращений о травмированных, погибших не поступало.

Сейчас места падения обломков устанавливаются. В случае получения дополнительной информации чиновник сообщит позже.

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Обратите внимание! В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину 267 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Украинские защитники сбили 138 дронов. Еще 119 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), 3 из них полетели в направлении Беларуси, 1 – в Россию.