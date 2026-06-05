Россия атакует Украину "Шахедами" почти "прямо с завода": "Флеш" указал на интересную деталь

Оккупанты запускают по Украине дроны через несколько дней после производства. Иная ситуация у оккупантов с баллистическими ракетами.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что по дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника.

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Какие запасы у России ракет и дронов?

По словам "Флеша", россияне обычно бьют по украинским городам "Шахедами" с датой выпуска 5 – 15 дней назад. "То есть Россия атакует нас буквально прямо "с завода", – делает вывод эксперт.

Обломок "Шахеда", который прилетел по Харькову 4 июня / Фото "Флеш"

Часть дрона, которым оккупанты атаковали Харьков 4 июня / Фото "Флеш"

Баллистические ракеты "Искандер-М", которые прилетают по Украине, произвели в 2025 году. Это означает, что Россия постоянно имеет запас "Искандеров" не менее 180 – 250 ракет.

"Цирконы", которые запускает враг, изготовлены в 2026 году. Ракеты "Х-101" чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска. "С-400" тоже произведены в 2026 году. "Х-59" датированы 3 кварталом 2025 года.

В общем можно сказать, что производство БЛА и ракет в России не позволяет формировать большие запасы, и почти все идет на фронт,

– подытожил "Флеш".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что российская оборонная промышленность способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. Нынешние темпы и объемы производства позволяют врагу проводить несколько крупных массированных атак ежемесячно.