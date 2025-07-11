Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрия Игната в эфире национального марафона.

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Какое наибольшее количество боевых БПЛА применила Россия в Украине

Юрий Игнат рассказал, что наибольшее количество ударных беспилотников типа "Шахед" враг применил во время атаки столицы 4 июля. Тогда было зафиксировано 330 боевых БПЛА.

Также во время атаки Украины 9 июля, когда было зафиксировано более 300 "Шахедов". А 10 июля было применено врагом около 200 ударных беспилотников.

За сегодня пока, по состоянию на 7 утра, было 38 ("Шахедов" над Украиной – 24 Канал). Есть еще эти группы (которые продолжают атаковать Украину днем 11 июля – 24 Канал) будет большее количество. Но вот это более 300 примерно такой антирекорд своеобразный применения именно ударных БПЛА типа "Шахед",

– сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Полковник также подчеркнул, что в целом противник смешивает свои ударные беспилотники с дронами типа "Пародия". В частности, во время одной из атак было около 730 целей, то там было аж 415 БПЛА дронов-имитаторов, которые противник применил для осложнения воздушной обстановки.

К слову, ранее Юрий Игнат рассказывал, что по состоянию на утро 11 июля в небе над Украиной находятся до 20 "Шахедов". Ночью их было около 50, по дронам работала украинская ПВО.