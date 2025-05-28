Не исключено, что тенденция идет к увеличению, – Игнат о дроновых атаках России по Украине
- Российские войска устанавливают рекорды, запуская сотни "Шахедов" за раз, тенденция идет к увеличению атак.
- Игнат отметил, что россияне используют дроны-имитаторы для усложнения работы ПВО, к тому же изготовление ударных БпЛА требует огромных средств.
В течение последних дней российские войска устанавливают рекорды и запускают сотни "Шахедов" за раз. Такая тактика врага может действительно свидетельствовать о том, что тенденция идет к увеличению атак.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
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Сколько БпЛА может запускать Россия
Недавно в издании The Economist сообщили, что Россия собирается увеличить производство "Шахедов" и сможет запускать по 1000 беспилотников одновременно.
Юрий Игнат объяснил, что в течение трех дней россияне осуществляют новые рекордные атаки. Как следствие, действительно нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению.
Мы видим не только дроны ударного типа, чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, усложняя воздушную обстановку для ПВО,
– пояснил Игнат.
По его словам, россияне хотят, чтобы эти беспилотники становились ложными целями и на них тратились ресурсы.
Игнат добавил, что Россия способна увеличивать количество "Шахедов" и имеет ресурсы для этого. Несмотря на это, враг не сможет бесконечно изготавливать ударные БпЛА, ведь это требует огромных средств.
Напомним, в ночь на 26 мая для террора украинцев оккупанты использовали 9 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС в Самарской области и 355 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов с 7 направлений. Той ночью силам ПВО удалось сбить 288 вражеских дронов.