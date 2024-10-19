Тревога длилась всю ночь: какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщину

Всю ночь 19 октября Россия атаковала Украину ударными дронами, также била ракетами и КАБами. На Киевщину враг направил "Шахеды".

Какие последствия вражеской атаки на Киевскую область сегодня, рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко в телеграме. Чиновник сказал, есть ли прилеты и пострадавшие.

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Атака на Киевскую область сегодня 19 октября

Кравченко констатировал, что агрессор не прекращает атаки на Киевскую область с помощью ударных беспилотников. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет,

– заявил председатель Киевской ОВА.

Также отметил, что обломки сбитых целей фиксируют за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. Сейчас оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий российской атаки.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.