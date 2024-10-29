Все летевшие на Киев дроны сбили: какие последствия вражеской атаки

Ночью 29 октября Россия атаковала столицу Украины ударными дронами. По вражеским БПЛА отработала ПВО.

Какие последствия российской атаки на Киев этой ночью, рассказал начальник КГВА Сергей Попко в телеграме.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Последствия атаки "Шахедами" на Киев сегодня, 29 октября

Чиновник заявил, что это уже 18 воздушная атака вооруженных сил России по Киеву с начала октября. Подчеркнул, враг и не планирует уменьшать интенсивность террора мирного города.

Этой ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы. Воздушную тревогу в Киеве объявляли дважды, В целом она длилась более 4 часов.

Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены,

– подчеркнул Сергей Попко.

В Соломенском районе на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома. В результате этого возникло возгорание магазина. Кроме того, загорелись 3 припаркованных автомобиля. Пожар уже ликвидировали.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 5 пострадавших, один человек госпитализирован,

– рассказал начальник КГВА.

Также добавил, в Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном админздании. Информация о пострадавших не поступала.

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Последствия атаки на Киев / Фото КГВА