Все летевшие на Киев дроны сбили: какие последствия вражеской атаки
Источник:КГВА
Ночью 29 октября Россия атаковала столицу Украины ударными дронами. По вражеским БПЛА отработала ПВО.
Какие последствия российской атаки на Киев этой ночью, рассказал начальник КГВА Сергей Попко в телеграме.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Последствия атаки "Шахедами" на Киев сегодня, 29 октября
Чиновник заявил, что это уже 18 воздушная атака вооруженных сил России по Киеву с начала октября. Подчеркнул, враг и не планирует уменьшать интенсивность террора мирного города.
Этой ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы. Воздушную тревогу в Киеве объявляли дважды, В целом она длилась более 4 часов.
Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены,
– подчеркнул Сергей Попко.
В Соломенском районе на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома. В результате этого возникло возгорание магазина. Кроме того, загорелись 3 припаркованных автомобиля. Пожар уже ликвидировали.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 5 пострадавших, один человек госпитализирован,
– рассказал начальник КГВА.
Также добавил, в Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном админздании. Информация о пострадавших не поступала.
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Последствия атаки на Киев / Фото КГВА