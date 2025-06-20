06:15, 20 июня

Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, в результате попадания дрона, горела многоэтажка.

Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасатели.