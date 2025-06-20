О ситуации на разных направлениях фронта, военных преступлениях россиян, последствия обстрелов и обстановку международной арене 20 июня 2025 года, рассказывает 24 Канал.

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06:16, 20 июня

ВСУ продвинулись на Сумщине, враг – в районе Купянска, Торецка и Новопавловки

  • Украинские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 18 июня свидетельствуют, что они отбили позиции к югу от Андреевки, что к северу от города Сумы.
  • На Купянском геолокационные видео от 17 июня показывают продвижение оккупантов в юго-западной Кондрашовке, это к северу от Купянска.
  • Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 18 июня показывают их в центральной части поселка Александро-Калиново, что к северо-западу от Торецка.
  • На Новопавловском направлении, согласно снимкам 18 июня, россияне незначительно прошли к югу от Орехового, что на юго-восток от Новопавловки.
06:15, 20 июня

Враг в очередной раз массированно ударил по Одессе ударными беспилотниками

Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, в результате попадания дрона, горела многоэтажка.

Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасатели.

06:12, 20 июня

Последствия удара по Харькову

В Харькове в ночь на 20 июня раздавались взрывы. Есть попадания дронов в Шевченковском, Новобаварском и Основянском районах.

Повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственная постройка, незаселенная многоэтажка.

Также повреждены гражданские автомобили.

Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека.

Среди пострадавших – девушки 12 и 17 лет.

06:11, 20 июня

На Сумщине горел жилой дом в Сумской области

В результате атаки беспилотниками в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе.

Спасательные службы быстро прибыли на место и оперативно ликвидировали последствия.

К счастью, пострадавших нет.