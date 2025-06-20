О ситуации на разных направлениях фронта, военных преступлениях россиян, последствия обстрелов и обстановку международной арене 20 июня 2025 года, рассказывает 24 Канал.
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ВСУ продвинулись на Сумщине, враг – в районе Купянска, Торецка и Новопавловки
- Украинские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 18 июня свидетельствуют, что они отбили позиции к югу от Андреевки, что к северу от города Сумы.
- На Купянском геолокационные видео от 17 июня показывают продвижение оккупантов в юго-западной Кондрашовке, это к северу от Купянска.
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 18 июня показывают их в центральной части поселка Александро-Калиново, что к северо-западу от Торецка.
- На Новопавловском направлении, согласно снимкам 18 июня, россияне незначительно прошли к югу от Орехового, что на юго-восток от Новопавловки.
Враг в очередной раз массированно ударил по Одессе ударными беспилотниками
Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, в результате попадания дрона, горела многоэтажка.
Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасатели.
Последствия удара по Харькову
В Харькове в ночь на 20 июня раздавались взрывы. Есть попадания дронов в Шевченковском, Новобаварском и Основянском районах.
Повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственная постройка, незаселенная многоэтажка.
Также повреждены гражданские автомобили.
Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека.
Среди пострадавших – девушки 12 и 17 лет.
На Сумщине горел жилой дом в Сумской области
В результате атаки беспилотниками в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе.
Спасательные службы быстро прибыли на место и оперативно ликвидировали последствия.
К счастью, пострадавших нет.