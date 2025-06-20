Про ситуацію на різних напрямках фронту, воєнні злочини росіян, наслідки обстрілів та обстановку міжнародній арені 20 червня 2025 року, розповідає 24 Канал.

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06:16, 20 червня ЗСУ просунулися на Сумщині, ворог – у районі Куп'янська, Торецька і Новопавлівки Українські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня свідчать, що вони відбили позиції на південь від Андріївки, що на північ від міста Суми.

На Куп'янському геолокаційні відео від 17 червня показують просування окупантів у південно-західній Кіндрашівці, це на північ від Куп'янська.

Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня показують їх в центральній частині селища Олександро-Калинове, що на північний захід від Торецька.

На Новопавлівському напрямку, відповідно до знімків 18 червня, росіяни незначно пройшли на південь від Горіхового, що на південний схід від Новопавлівки.

06:15, 20 червня Ворог вчергове масовано вдарив по Одесі ударними безпілотниками Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

06:12, 20 червня Наслідки удару по Харкову У Харкові у ніч проти 20 червня лунали вибухи. Є влучання дронів у Шевченківському, Новобаварському і Основ'янському районах. Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарча споруда, незаселена багатоповерхівка. Також пошкоджені цивільні автомобілі. Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини. Серед постраждалих – дівчата 12 та 17 років.

