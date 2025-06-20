Про ситуацію на різних напрямках фронту, воєнні злочини росіян, наслідки обстрілів та обстановку міжнародній арені 20 червня 2025 року, розповідає 24 Канал.

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06:16, 20 червня

ЗСУ просунулися на Сумщині, ворог – у районі Куп'янська, Торецька і Новопавлівки

  • Українські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня свідчать, що вони відбили позиції на південь від Андріївки, що на північ від міста Суми.
  • На Куп'янському геолокаційні відео від 17 червня показують просування окупантів у південно-західній Кіндрашівці, це на північ від Куп'янська.
  • Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 18 червня показують їх в центральній частині селища Олександро-Калинове, що на північний захід від Торецька.
  • На Новопавлівському напрямку, відповідно до знімків 18 червня, росіяни незначно пройшли на південь від Горіхового, що на південний схід від Новопавлівки.
06:15, 20 червня

Ворог вчергове масовано вдарив по Одесі ударними безпілотниками

Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

06:12, 20 червня

Наслідки удару по Харкову

У Харкові у ніч проти 20 червня лунали вибухи. Є влучання дронів у Шевченківському, Новобаварському і Основ'янському районах.

Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарча споруда, незаселена багатоповерхівка.

Також пошкоджені цивільні автомобілі.

Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини.

Серед постраждалих – дівчата 12 та 17 років.

06:11, 20 червня

На Сумщині горів житловий будинок

Внаслідок атаки безпілотниками у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі.

Рятувальні служби швидко прибули на місце та оперативно ліквідували наслідки.

На щастя, постраждалих немає.