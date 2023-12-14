О новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против агрессора, ходе контрнаступления, ситуации на международной арене и главных событиях 14 декабря пишет 24 Канал.
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Байден увеличил шансы Украины на помощь
Bloomberg пишет, что Джозеф Байден сделал республиканцам предложение по пограничной политике США. Именно из-за этого вопроса Конгрессу не удавалось окончательно одобрить пакет помощи на дополнительные 106 миллиардов долларов. Из них более 61 миллиарда – Украине.
Россия ударила по Одесщине: среди пострадавших есть дети
Спасатели работают на месте попадания в Одесской области. В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения.
По предварительным данным, на месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка. После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них 3 ребенка,
– рассказали в ГСЧС.
Последствия российского обстрела / Фото ГСЧС
Ракеты 48Н6, которыми Россия атаковала Киев 13 декабря, были основными в комплексе С-400. Об этом рассказал главный редактор Defense Express. Олег Катков отметил, что хотя эти ракеты советского производства, оккупанты продолжают их производить. Количество измеряется тысячами – в том числе потому, что есть советские запасы.