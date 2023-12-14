01:46, 14 декабря

Спасатели работают на месте попадания в Одесской области. В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения.

По предварительным данным, на месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка. После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них 3 ребенка,

– рассказали в ГСЧС.

Последствия российского обстрела / Фото ГСЧС