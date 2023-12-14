Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора, хід контрнаступу, ситуацію на міжнародній арені та головні події 14 грудня пише 24 Канал.
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Байден збільшив шанси України на допомогу
Bloomberg пише, що Джозеф Байден зробив республіканцям пропозицію щодо прикордонної політики США. Саме через це питання Конгресу не вдавалося остаточно схвалити пакет допомоги на додаткові 106 мільярдів доларів. З них понад 61 мільярд – Україні.
Росія вдарила по Одещині: серед постраждалих є діти
Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині. Внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.
За попередніми даними, на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини,
– розповіли в ДСНС.
Наслідки російського обстрілу / Фото ДСНС
Ракети 48Н6, якими Росія атакувала Київ 13 грудня, була основними до комплексу С-400. Про це розповів головний редактор Defense Express. Олег Катков зазначив, що хоча ці ракети радянського виробництва, окупанти продовжують їх виготовляти. Кількість вимірюється тисячами – зокрема тому, що є радянські запаси.