01:46, 14 грудня

Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині. Внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

За попередніми даними, на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини,

– розповіли в ДСНС.

Наслідки російського обстрілу / Фото ДСНС