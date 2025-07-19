Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Одесса. Официально".

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Что известно о повреждении медучреждения в Одессе 19 июля?

В результате атаки на Одессу было повреждено здание Центра первичной медико-санитарной помощи Хаджибейского района. В частности, взрывной волной повреждены окна и двери медучреждения.

К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Последствия российской атаки / Фото Одесского горсовета

Заметим, что во время атаки на Одессу россияне убили женщину. Погибла – переселенка из Лисичанска, которая арендовала квартиру с семьей. Также пока известно о по меньшей мере 6 пострадавших.

Важно! В Одессе под прицелом агрессора в очередной раз оказались объекты гражданской инфраструктуры. В частности, многоэтажки, частное домовладение, торговые заведения и транспортные средства.