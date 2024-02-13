На этот раз враг сосредоточился на ударах по Днепру, в городе раздавалось много взрывов. 24 Канал подробно следил за траекторией "Шахедов".

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Днепряне высказались о ночной атаке

Было очень громко, один из "Шахедов" был чуть ли не во дворе – такое впечатление, что он просто залетает нам во двор. Было очень громко, он летел, полетел куда-то дальше, были одиночные взрывы. Было неприятно, коты испугались. Говорила с друзьями по видеосвязи, они услышали, как летают "Шахеды". Было неприятно, но спасибо ПВО, спасибо ВСУ, пусть враг получит все то, чего заслуживает,

– рассказала Дарина.

Некоторые горожане говорили, что спали и ничего не слышали, но в целом ночь выдалась тяжелой:

"Слышали, было очень громко";

"Свет пропадал, но его быстро починили";

"Хотел спать, но жена потянула в подвал, так и сидели там с соседями".

Какие последствия атаки по Днепру 12 – 13 февраля

О некоторых повреждениях стало известно почти сразу: россияне попали в ТЭЦ, в городе исчез свет, частично и вода. Пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК, она перестала производить электроэнергию.

Мэр города Борис Филатов утром рассказал о ситуации в городе. Пришлось эвакуировать одну из больниц и слить систему отопления. Многих паллиативных больных вывезли, также закрыли школы. Такие меры приняли, поскольку идет похолодание.