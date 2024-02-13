Отмечается, что оккупанты в ночь на 13 февраля ударили по одной из ТЭС Днепропетровской области. Она получила существенные повреждения.
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Последствия атаки на Днепр
Мэр города Борис Филатов поделился новыми деталями последствий ударов дронов по Днепру. Из-за повреждения энергетической структуры власти прибегли к ряду мер.
Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим большое количество паллиативных больных. Также закрываем школы,
– рассказал он.
Как отметил Филатов, причиной является то, что в ближайшее время ожидается похолодание – то есть удержать систему не получится.
Детали ночной атаки
- Во время ночной атаки 13 февраля враг направил большую часть дронов-камикадзе типа "Шахед" на Днепропетровскую область. Как отмечалось выше, под вражеской атакой оказалась одна из ТЭС в Днепропетровской области.
- В то время в части города пропал свет. Журналисты сообщили, что в связи с перебоями со светом остановилась насосная станция на жилом массиве Левобережный-3. В коммунальном предприятии "Днепроводоканал" отметили, что частично прекращено водоснабжение.
- Враг атаковал город "Шахедами" более 2 часов. Воздушные силы сообщили об отбое тревоги около 00:30.
- Силам ПВО удалось сбить 10 дронов над Днепропетровской областью. Всего враг запустил 23 дрона-камикадзе. Также отмечается, что 3 БпЛА сбили в Запорожской области, а еще 3 – в Херсонской области.