Отмечается, что оккупанты в ночь на 13 февраля ударили по одной из ТЭС Днепропетровской области. Она получила существенные повреждения.

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Последствия атаки на Днепр

Мэр города Борис Филатов поделился новыми деталями последствий ударов дронов по Днепру. Из-за повреждения энергетической структуры власти прибегли к ряду мер.

Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим большое количество паллиативных больных. Также закрываем школы,

– рассказал он.

Как отметил Филатов, причиной является то, что в ближайшее время ожидается похолодание – то есть удержать систему не получится.

Отметим! В результате обстрела ТЭС в Днепре вспыхнул масштабный пожар. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов. После того, как удалось обуздать огонь, было обнаружено существенное повреждение оборудования. В Минэнерго сообщили, что энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии.

Детали ночной атаки