Зазначається, що окупанти вночі проти 13 лютого вдарили по одній з ТЕС Дніпропетровської області. Вона отримала суттєві пошкодження.

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Наслідки атаки на Дніпро

Мер міста Борис Філатов поділився новими деталями наслідків ударів дронів по Дніпру. Через пошкодження енергетичної структури влада вдалася до ряду заходів.

Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи,

– розповів він.

Як зазначив Філатов, причиною є те, що найближчим часом очікується похолодання – тобто втримати систему не вийде.

Зазначимо! Внаслідок обстрілу ТЕС у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа. Пожежу вдалося загасити лише за кілька годин. Після того, як вдалося приборкати вогонь, було виявлено суттєве пошкодження обладнання. У Міненерго повідомили, що енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії.

Деталі нічної атаки