Известно, что, к сожалению, погибло семь человек в результате атаки россиян по Харькову, из них трое – дети. Мэр города отметил, что он не исключает того, что могут найти еще тела погибших жителей, информирует 24 Канал.

Смотрите также Кости стали почти пеплом: установить тело младенца в Харькове невозможно

В Харькове могут найти еще тела погибших

В городе продолжается спасательная операция на месте "прилета" вражеских "Шахедов". Об этом отметил мэр города Игорь Терехов.

Терехов отметил, что работают работники ГСЧС, Нацполиции, прокуратуры по установлению последствий, которые вызвала атака россиян на город.

Я не исключаю такую возможность, что будут найдены еще, к сожалению, тела,

– сообщил мэр Харькова.

Также Игорь Терехов прояснил вопрос относительно повторного возгорания. Он отметил, что такая возможность еще сохраняется. По его словам, работники ГСЧС на месте. Мэр Харькова отметил, что будут локализовать возгорание, если возникнет такая ситуация.

По состоянию на 14:03 Игорь Терехов рассказал о количестве пострадавших в результате ночной атаки врага. По его словам, цифра уже достигла 57.

"Эти люди – жители улицы Котельной, которых вчера вечером Россия оставила без ничего: без дома, без документов, без денег, без личных вещей", – отметил мэр Харькова.

Вражеская атака россиян на Харьков

Вечером 9 февраля оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе. Как сообщили Болвинов 24 Каналу, предварительно 3 БпЛА типа "Шахед" попали в нефтебазу, вследствие чего загорелись дома. Он отметил, что фактически вся улица превратилась в адскую расплавленную массу, потому что топливо смешалось со снегом и начало гореть.

Известно, что из-за обстрела сгорели по меньшей мере 15 жилых домов. Люди оказались в ловушке и фактически сгорели заживо. Председатель Харьковской ОВА отмечал, что на месте работают все службы, в том числе и судебные эксперты, для того чтобы провести идентификацию тел – экспертизу ДНК.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что к сожалению, погибли семь человек, из них трое – дети 4, 7 лет и 6-месячный младенец.