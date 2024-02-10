Відомо, що, на жаль, загинуло семеро людей внаслідок атаки росіян по Харкову, з них троє – діти. Мер міста зазначив, що він не виключає того, що можуть знайти ще тіла загиблих жителів, інформує 24 Канал.

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У Харкові можуть знайти ще тіла загиблих

В місті триває рятувальна операція на місці "прильоту" ворожих "Шахедів". Про це зазначив мер міста Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що працюють працівники ДСНС, Нацполіції, прокуратури щодо встановлення наслідків, які спричинила атака росіян на місто.

Я не виключаю таку можливість, що будуть знайдені ще, на жаль, тіла,

– повідомив мер Харкова.

Також Ігор Терехов прояснив питання щодо повторного займання. Він зазначив, що така можливість ще зберігається. За його словами, працівники ДСНС на місці. Мер Харкова наголосив, що будуть локалізувати займання, якщо виникне така ситуація.

Станом на 14:03 Ігор Терехов розповів про кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога. За його словами, цифра вже сягнула 57.

"Ці люди – жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей", – зазначив мер Харкова.

Ворожа атака росіян на Харків

Ввечері 9 лютого окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. Як повідомили Болвінов 24 Каналу, попередньо 3 БпЛА типу "Шахед" влучили в нафтобазу, внаслідок чого спалахнули будинки. Він зазначив, що фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу, тому що паливо змішалося зі снігом і почало горіти.

Відомо, що через обстріл згоріли щонайменше 15 житлових будинків. Люди опинилися у пастці і фактично згоріли живцем. Голова Харківської ОВА зазначав, що на місці працюють всі служби, в тому числі і судові експерти, для того щоб провести ідентифікацію тіл – експертизу ДНК.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на жаль, загинуло семеро людей, з них троє – діти 4, 7 років та 6-місячне немовля.