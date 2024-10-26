В ночь на 26 октября Россия атаковала Киев ударными дронами. один из БпЛА попал в многоэтажку.

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Квартира выгорела дотла

В результате удара вспыхнул пожар. В сети поделились фото квартиры, куда попал ударный беспилотный аппарат. Она выгорела дотла. В доме не осталось ничего, кроме обугленных стен. Кадры выглядят жуткими.

В результате ничего обстрела погиб ребенок 2009 года рождения. Пожар в квартире удалось локализовать и оперативно ликвидировать.



Квартира после ничего обстрела / Фото: libkos

Кроме этого, ночью россияне также атаковали Киевскую область. Там есть один погибший. Кроме этого, в Бориспольском районе пострадал ребенок 2011 года рождения.

Также враг атаковал Житомирскую область. Там обломки повредили хозяйственное здание. В результате возник пожар, однако его удалось локализовать и оперативно ликвидировать.

Россия постоянно атакует мирные украинские города. Часто целями становятся именно гражданские объекты.