Вночі проти 26 жовтня Росія атакувала Київ ударними дронами. один із БпЛА влучив у багатоповерхівку.

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Квартира вигоріла вщент

Внаслідок удару спалахнула пожежа. У мережі поділились фото квартири, куди поцілив ударний безпілотний апарат. Вона вигоріла вщент. У помешканні не залишилось нічого, крім обвуглених стін. Кадри виглядають моторошними.

Внаслідок нічого обстрілу загинула дитина 2009 року народження. Пожежу у квартирі вдалося локалізувати та оперативно ліквідувати.



Квартира після нічого обстрілу / Фото: libkos

Крім цього, вночі росіяни також атакували Київську область. Там є один загиблий. Крім цього, у Бориспільському районі постраждала дитина 2011 року народження.

Також ворог атакував Житомирську область. Там уламки пошкодили господарську будівлю. Внаслідок цього виникла пожежа, проте її вдалося локалізувати та оперативно ліквідувати.

Росія постійно атакує мирні українські міста. Часто цілями стають саме цивільні об'єкти.