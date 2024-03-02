Об этом в комментарии журналистам заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Он отметил, что разрушения дома очень тяжелые, передает 24 Канал.

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Разрушенный дом может обвалиться

Один из дронов, которыми Россия атаковала ночью 2 марта, попал в девятиэтажку в Одессе. В результате – разрушено 18 квартир, часть подъезда полностью обвалилась.

Кипер отметил, что спасатели продолжают работать и искать людей, которые могут быть под завалами, однако делают это крайне осторожно. Он пояснил, что существует угроза обвала дома.

Разрушения очень тяжелые. Службы делают все для того, чтобы достать людей, которые могут быть под завалами. Но делают все осторожно, ведь дом в таком состоянии, что может в любой момент произойти обвал. Это также опасно и для работы спасателей, поэтому все делают осторожно,

– сообщил Кипер.

В результате ночной атаки погиб ребенок