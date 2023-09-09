Однако украинские воины утверждают, что самодельные российские БПЛА не столь мощны как из Тегерана. Об этом 24 Каналу сообщила руководитель объединенного прес-сцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, отметив, что санкционные ограничения ощутимо влияют на производство оружия в России.

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Какими "Шахедами" россияне бьют по Украине

По словам Гуменюк, оккупанты используют два типа "Шахедов":

новые партии из Ирана, распознающие по маркировке;

самодельные, которые захватчики производят в России.

"Шахеды" российского производства враг маркирует характерными буквами оккупантского алфавита, обозначая "Собственное производство". По наблюдению мобильных огневых групп, самодельные БПЛА значительно слабее и "дряблые".

Сделаны точно не с любовью. Очевидно, им не хватает каких-либо деталей. Потому что высокоточное производство в России сейчас усложнено из-за давления. Но это давление недостаточно, поскольку производство вообще существует. Оно должно прекратиться совсем, поэтому происходит работа по усилению санкционных воздействий,

– подчеркнула Гуменюк.

Чего пытался добиться враг атакой БпЛА рядом с Румынией

В ночь на 4 сентября запущенные россиянами "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. По словам Гуменюк, оккупанты не заходили в воздушное пространство Румынии. Специфика состоит в том, что государственная граница проходит через реку Дунай.

Гуменюк рассказала о ситуации на Юге Украины: смотрите видео

Заходя мимо государственной границы они действительно создают опасность и для соседней страны,

– отметила спикер ОК "Юг".

Поскольку "Шахеды" – не высокоточное оружие, хотя и управляемое. Также БПЛА попадают под влияние погодных условий, в частности порывистого ветра. Кроме этого, ущерб "Шахедов" происходил в непосредственной близости к государственной границе, что создало большую угрозу для соседнего государства.

Очевидно, россияне надеялись, что Украина не рискнет применять существенное противовоздушное оружие для сбития "Шахедов". Однако украинские Силы обороны продемонстрировать, что готовы сопротивляться и отражать подобные атаки, несмотря на уловки врага.

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