Проте українські воїни стверджують, що саморобні російські БпЛА не такі потужні як з Тегерану. Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що санкційні обмеження відчутно впливають на виробництво зброї в Росії.

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Якими "Шахедами" росіяни б'ють по Україні

За словами Гуменюк, окупанти використовують два типи "Шахедів":

нові партії з Ірану, які розпізнають за маркуванням;

саморобні, які загарбники виготовляють в Росії.

"Шахеди" російського виробництва ворог маркує характерними літерами окупантської абетки, позначаючи "Власне виробництво". За спостереженням мобільних вогневих груп, саморобні БпЛА значно слабші та "мляві".

Зроблені точно не з любов'ю. Очевидно, їм не вистачає якихось деталей. Тому що високоточне виробництво в Росії зараз ускладнене через тиск. Але цей тиск не достатній, оскільки виробництво взагалі існує. Воно має припинитися зовсім, тому відбувається робота з посилення санкційних впливів,

– наголосила Гуменюк.

Чого намагався досягти ворог атакою БпЛА поряд із Румунією

У ніч проти 4 вересня запущені росіянами "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії. За словами Гуменюк, окупанти не заходили у повітряний простір Румунії. Специфіка полягає у тому, що державний кордон проходить через річку Дунай.

Гуменюк розповіла про ситуацію на Півдні України: дивіться відео

Заходячи повз державний кордон вони дійсно створюють небезпеку і для сусідньої країни,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Позаяк "Шахеди" – не високоточна зброя, хоча й керована. Також БпЛА попадають під вплив погодних умов, зокрема поривчастого вітру. Крім цього, збиття "Шахедів" відбувалося у безпосередній близькості до державного кордону, що створило неабияку загрозу для сусідньої держави.

Вочевидь росіяни сподівалися, що Україна не ризикне застосовувати суттєву протиповітряну зброю для збиття "Шахедів". Проте українські Сили оборони продемонструвати, що готові чинити опір та відбивати подібні атаки, попри хитрощі ворога.

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