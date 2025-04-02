Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, Россия собирается и в дальнейшем бить по Украине "Шахедами".

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Как отметил Свитан, вероятнее всего, Россия банально накапливает "Шахеды" для дальнейших атак. Через некоторое время они все равно их запустят.

Должны понимать. Если нет атак, то они накапливают дроны. Затем в какой-то момент, в зависимости от целей и задач, они будут использованы,

– сказал Свитан.

Оккупанты наращивают возможности по ударам "Шахедами". Уже была информация о новых площадках для запуска и увеличения площади цехов, где производят эти ударные беспилотники.

Украине же нужно усиливать собственную ПВО. Вероятно, нужно формировать больше мобильных огневых групп для уничтожения "Шахедов".

Добавим, руководитель Центра противодействия информации Андрей Коваленко сообщил, что Россия увеличивает количество экипажей для "Шахедов" и готовит новые площадки для запуска. Это позволит им запускать больше ударных беспилотников во время одной волны. Вероятно, Россия хочет иметь возможность буквально круглосуточно атаковать Украину "Шахедами".