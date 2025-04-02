Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, Росія збирається й надалі бити по Україні "Шахедами".

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Як наголосив Світан, найімовірніше, Росія банально накопичує "Шахеди" для подальших атак. Через певний час вони все одно їх запустять.

Маємо розуміти. Якщо немає атак, то вони накопичують дрони. Потім в якийсь момент, залежно від цілей та завдань, вони будуть використані,

– сказав Світан.

Окупанти нарощують можливості щодо ударів "Шахедами". Вже була інформація про нові майданчики для запуску та збільшення площі цехів, де виробляють ці ударні безпілотники.

Україні ж потрібно посилювати власну ППО. Ймовірно, потрібно формувати більше мобільних вогневих груп для знищення "Шахедів".

Додамо, керівник Центру протидії інформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія збільшує кількість екіпажів для "Шахедів" та готує нові майданчики для запуску. Це дозволить їм запускати більше ударних безпілотників під час однієї хвилі. Ймовірно, Росія хоче мати можливість буквально цілодобово атакувати Україну "Шахедами".