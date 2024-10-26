Более того, в КГВА предупредили горожан и гостей столицы о работе ПВО по "Шахедам". Призываем не игнорировать тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизни и облегчит работу Воздушных сил.

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В Киеве работает ПВО

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!,

– сообщил Сергей Попко в 06:13.

В то же время мониторы предупредили о приближении БпЛА на Киев с Востока. Сначала там призвали направляться в укрытие жителей левого берега, а впоследствии угроза возникла и для жителей правого.

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Отметим, что последний раз тревогу в Киеве объявили в 03:29. До этого дроны атаковали город во временных промежутках 00:10 – 01:16 и 20:55 – 21:57 25 октября. В частности, вечером БпЛА ударил по дому в Соломенском районе, погибла девочка 2009 года рождения.

В доме повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. К счастью, пожар удалось локализовать и оперативно ликвидировать.