Ба більше, у КМВА попередили містян та гостей столиці про роботу ППО по "Шахедах". Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та полегшить роботу Повітряних сил.

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У Києві працює ППО

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!,

– повідомив Сергій Попко о 06:13.

Водночас монітори попередили про наближення БпЛА на Київ зі Сходу. Спочатку там закликали прямувати в укриття жителів лівого берега, а згодом загроза виникла й для мешканців правого.

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Зазначимо, що востаннє тривогу у Києві оголосили о 03:29. До цього дрони атакували місто у часових проміжках 00:10 – 01:16 та 20:55 – 21:57 25 жовтня. Зокрема, ввечері БпЛА вдарив по будинку у Солом'янському районі, загинула дівчинка 2009 року народження.

У будинку пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. На щастя, пожежу вдалось локалізувати та оперативно ліквідувати.