Результативность применения "Шахедов" из Крыма фактически сведена к нулю, – ВМС

Оккупанты до сих пор используют территорию временно оккупированного Крыма для запуска "Шахедов". Однако результативность фактически сведена к нулю.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В то же время отметил, что военный флот агрессора не может себе позволить выйти в море большим количеством единиц, передает 24 Канал.

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ВМС о запуске "Шахедов" из Крыма

Уже длительное время российские захватчики выводят в море только подводные лодки.

"Нет особых поводов для предостережений, ситуация вполне понятна. Подводная лодка – это до 4 ракет. Но применять эти ракеты как отдельный вид вооружения не является эффективным, и они это так же поняли", – заметил капитан 3 ранга.

Спикер добавил, что большая часть этих российских ракет отражаются, иногда даже доходит до 100%. Враг использует их в основном для того, чтобы наносить комбинированные удары.

К сожалению, они до сих пор используют территорию временно оккупированного Крыма как для запуска баллистических ракет, "Искандер-М", так и "Шахедов". Но результативность этих систем снижается. По "Шахедам" она фактически сведена к нулю,

– подчеркнул спикер ВМС.