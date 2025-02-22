Ночью 21 февраля 2025 года российские БпЛА ударили по Лозовскому району Харьковской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Смотрите также ЕС ведет переговоры о пакете военной помощи Украине: в Bloomberg назвали сумму

Атаковали предприятие

под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления

Удалось установить, что 21 февраля три вражеских беспилотника атаковали гражданское предприятие в поселке Близнюки Лозовского района. В результате обстрела были повреждены складские помещения.



В результате обстрела Харьковщины есть повреждения / Фото Харьковской прокуратуры

Для ударов российская армия применила российскую версию "Шахеда" – БпЛА "Герань-2".

Преступления россиян продолжают документировать. Также ночью 22 февраля Россия атаковала Днепропетровскую область "Шахедами". Защитники сбили 5 дронов. В результате вражеской атаки в Каменском районе вспыхнул пожар. Повреждено предприятие.

Кроме того, накануне вечером оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадал 54-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.