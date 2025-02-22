Вночі 21 лютого 2025 року російські БпЛА вдарили по Лозівському району Харківщини. Про це пише 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Атакували підприємство

️За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину

Вдалося встановити, що 21 лютого три ворожих безпілотники атакували цивільне підприємство у селищі Близнюки Лозівського району. Внаслідок обстрілу були пошкоджені складські приміщення.



Внаслідок обстрілу Харківщини є пошкодження / Фото Харківської прокуратури

Для ударів російська армія застосувала російську версію "Шахеда" – БпЛА "Герань-2".

Злочини росіян продовжують документувати. Також вночі 22 лютого Росія атакувала Дніпропетровщину "Шахедами". Оборонці збили 5 дронів. Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі спалахнула пожежа. Пошкоджене підприємство.

Окрім того, напередодні ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Він буде лікуватися амбулаторно.