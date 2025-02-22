Допомогу також буде спрямовано на зміцнення українських військових бригад. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених із цим питанням, передає 24 Канал.

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Що увійде у пакет допомоги від ЄС

За даними джерел видання, до пакета увійдуть артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, далекобійні ракети, безпілотники, а також інше озброєння. Також підтримка передбачатиме зміцнення українських військових бригад.

Зазначають, що ЄС хоче узгодити ініціативу, яка передбачає внески в натуральній і грошовій формі від держав-членів і союзників-однодумців. За словами співрозмовників, це відбудеться на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ.

Після цього лідери ЄС мають домовитися про суму таких внесків і підписати пакет. Втім, як зазначило видання, ці терміни можуть зірватися, оскільки Угорщина вже заявила, що не підтримає цю ініціативу, а Німеччину турбують власні вибори канцлера.

Нагадаємо, повідомляли, що міністри закордонних справ, які зберуться на засідання Ради ЄС у Брюсселі 24 лютого ухвалять 16-й пакет санкцій проти Росії. Під нові обмеження потраплять 74 судна, більшість належить до тіньових флотів.