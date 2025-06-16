Враг атаковал "Шахедами" Ривненскую область: пострадали ли люди и инфраструктура
- В ночь на 16 июня российские дроны пытались атаковать Ровенскую область, но их обезвредили силы ПВО.
- В общем защитники сбили 125 из 138 российских "Шахедов", основной удар был по Донецкой области.
Российские "Шахеды" в ночь на 16 июня пытались атаковать Ровенскую область. В регионе успешно отработали силы противовоздушной обороны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.
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Россияне запустили дроны на Ровенскую область
Прошлой ночью в области бойцы ПВО обезвредили две воздушные цели врага. Российская армия запустила по области БпЛА, которые не достигли своей цели. В областной военной администрации сообщили, что люди и инфраструктура предварительно не пострадали.
Сейчас на местах, где обнаружены обломки дронов работают представители Сил обороны и других служб.
Александр Коваль поблагодарил за прекрасную и профессиональную работу военным.
Атака дронами по Украине 16 июня: какие последствия
С вечера 15 июня и ночью защитники неба сбили 125 из 138 российских "Шахедов". В 10 локациях по Украине дроны попали, еще на 8 – фиксировали падение обломков. Главным направлением удара этой ночью была Донецкая область.
- В Черкассах и области ПВО сбивала вражеские БпЛА. Вследствие этого в Черкасском районе была повреждена газовая труба, одно село – частично обесточено. Травмированных, к счастью, нет.
- В Киевской области во время атаки пострадала гражданская инфраструктура. В Обуховском районе дроны повредили частный дом и хозяйственные постройки. Ранения лица и рук получил 60-летний мужчина.
- В Киеве дроны попали в торговые палатки, один из БпЛА упал в частном секторе. Два человека были ранены – женщина и молодой парень, которому врачи оказывают помощь.
- Запорожская область также подверглась атаке ударных дронов. "Шахеды" вызвали пожар на промышленном предприятии.