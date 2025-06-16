Враг атаковал "Шахедами" Ривненскую область: пострадали ли люди и инфраструктура

Российские "Шахеды" в ночь на 16 июня пытались атаковать Ровенскую область. В регионе успешно отработали силы противовоздушной обороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.

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Россияне запустили дроны на Ровенскую область

Прошлой ночью в области бойцы ПВО обезвредили две воздушные цели врага. Российская армия запустила по области БпЛА, которые не достигли своей цели. В областной военной администрации сообщили, что люди и инфраструктура предварительно не пострадали.

Сейчас на местах, где обнаружены обломки дронов работают представители Сил обороны и других служб.

Александр Коваль поблагодарил за прекрасную и профессиональную работу военным.

Атака дронами по Украине 16 июня: какие последствия

С вечера 15 июня и ночью защитники неба сбили 125 из 138 российских "Шахедов". В 10 локациях по Украине дроны попали, еще на 8 – фиксировали падение обломков. Главным направлением удара этой ночью была Донецкая область.