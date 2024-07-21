В ночь на 21 июля россияне снова запускали "Шахеды". О других военных преступлениях захватчиков и борьбе украинцев против них 24 Канал рассказывает в материале.

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07:30, 21 июля Потери врага на фронте 21 июля

06:51, 21 июля Россия пыталась атаковать "Шахедами" Киев Российские войска в ночь на 21 июля снова запускали "Шахеды". В частности, под прицелом был Киев. По состоянию на 5:38 разрушений и пострадавших после атаки "Шахедами" в столице нет. К счастью, все вражеские беспилотники были уничтожены на подступах к городу.

06:50, 21 июля Россияне перебрасывают технику в Донецкой области Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в Донецкой области перебрасывают свою военную технику, в частности по новой железной дороге из России. Говорится о новых автомобилях и грузовиках. Россияне также маркируют свою технику другой буквой, чем раньше.