У ніч проти 21 липня росіяни знову запускали "Шахеди". Про інші воєнні злочини загарбників та боротьбу українців проти них 24 Канал розповідає у матеріалі.
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Втрати ворога на фронті 21 липня
Росія намагалася атакувати "Шахедами" Київ
Російські війська у ніч проти 21 липня знову запускали "Шахеди". Зокрема, під прицілом був Київ.
Станом на 5:38 руйнувань і потерпілих після атаки "Шахедами" у столиці немає. На щастя, усі ворожі безпілотники були знищені на підступах до міста.
Росіяни перекидають техніку на Донеччині
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в Донецькій області перекидають свою військову техніку, зокрема новою залізницею з Росії. Мовиться про нові автомобілі та вантажівки.
Росіяни також маркують свою техніку іншою літерою, ніж раніше.
Росія штурмує Запорізький напрямок
Росіяни відновили інтенсивність штурмів на Запоріжжі. Водночас окупанти не припиняють атакувати в районі Кринок.
Водночас він (ворог – 24 Канал) збільшує активність на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. За минулу добу там було відбито сім штурмів противника на напрямках сіл Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки й Роботине,
– розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.