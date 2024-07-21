У ніч проти 21 липня росіяни знову запускали "Шахеди". Про інші воєнні злочини загарбників та боротьбу українців проти них 24 Канал розповідає у матеріалі.

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07:30, 21 липня Втрати ворога на фронті 21 липня

06:51, 21 липня Росія намагалася атакувати "Шахедами" Київ Російські війська у ніч проти 21 липня знову запускали "Шахеди". Зокрема, під прицілом був Київ. Станом на 5:38 руйнувань і потерпілих після атаки "Шахедами" у столиці немає. На щастя, усі ворожі безпілотники були знищені на підступах до міста.

06:50, 21 липня Росіяни перекидають техніку на Донеччині Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в Донецькій області перекидають свою військову техніку, зокрема новою залізницею з Росії. Мовиться про нові автомобілі та вантажівки. Росіяни також маркують свою техніку іншою літерою, ніж раніше.