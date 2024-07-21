В эфире 24 Канала главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, какими средствами Воздушные силы могли обезвредить российскую воздушную цель в Одесской области.

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Как враг понимает, какая система появилась в Украине

Есть только два варианта, чем можно сбить баллистику – Patriot или SAMP/T.

Учитывая, что Украине обещано больше Patriot, чем SAMP/T, то по статистической вероятности Одессу теперь охраняет ЗРК Patriot,

– сказал Катков.

Врагу это известно, тем более каждая радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса имеет свою сигнатуру излучения и она фиксируется средствами радиоэлектронной разведки врага.

Противник объективно классифицирует и кодифицирует излучение РЛС и понимает, какой конкретно комплекс охраняет определенный регион. К тому же видео со сбиванием баллистической ракеты "Искандер" над Одессой через 5 минут появилось в сети.

Миллион раз просят людей не снимать работу ПВО, хотя бы банально из собственной безопасности,

– отметил главный редактор Defense Express.

Дополнительные комплексы Patriot Украине должны передать США, Румыния, Германия и Нидерланды с неназванными партнерами. Комплекс SAMP/T в целом один раз передала Италия вместе с Францией, еще одну систему несколько месяцев назад Италия пообещала передать самостоятельно.