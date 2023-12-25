Есть повреждения в результате падения обломков. К счастью, люди не пострадали, передает 24 Канал.

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Какие последствия ночной атаки на Днепропетровщину

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что 5 дронов-камикадзе сбили вечером и ближе к ночи. В частности, 2 "Шахеда" уничтожили в Синельниковском районе, еще столько в Днепровском и 1 – в Павлоградском.

Из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение, а в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории неработающего предприятия. Ее успешно ликвидировали спасатели. К счастью, люди не пострадали,

– отметил Сергей Лысак.

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