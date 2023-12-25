Есть повреждения в результате падения обломков. К счастью, люди не пострадали, передает 24 Канал.
Обратите внимание Украинские защитники все же сбили вражеский Су-30: подтверждение от Генштаба
Какие последствия ночной атаки на Днепропетровщину
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что 5 дронов-камикадзе сбили вечером и ближе к ночи. В частности, 2 "Шахеда" уничтожили в Синельниковском районе, еще столько в Днепровском и 1 – в Павлоградском.
Из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение, а в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории неработающего предприятия. Ее успешно ликвидировали спасатели. К счастью, люди не пострадали,
– отметил Сергей Лысак.
Сколько вражеских целей удалось сбить
- Воздушные силы сообщили, что в ночь на 25 декабря агрессор атаковал Украину 31 ударным БПЛА из мыса Чауда и Балаклавы. Кроме того, выпустил 2 авиационные ракеты.
- Защитники неба сбили 28 "Шахедов". Они были уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.
- Во время воздушного нападения оккупанты применили управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
- Обе уничтожены, отметили в Воздушных силах.
- Также зенитные ракетные подразделения Воздушных сил сбили 2 вражеских самолета. В частности, Су-34 – на Донетчине и Су-30СМ – над акваторией Черного моря.