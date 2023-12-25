Є пошкодження внаслідок падіння уламків. На щастя, люди не постраждали, передає 24 Канал.

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Які наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що 5 дронів-камікадзе збили ввечері та ближче до ночі. Зокрема, 2 "Шахеди" знищили в Синельниківському районі, ще стільки ж у Дніпровському та 1 – у Павлоградському.

Через падіння уламків у Межиріцькій громаді Павлоградського району пошкоджено господарське приміщення, а у Миколаївській громаді Дніпровського району сталась пожежа на території підприємства, що не працює. Її успішно ліквідували рятувальники. На щастя, люди не постраждали,

– зазначив Сергій Лисак.

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