Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 29 марта российские военные атаковали беспилотниками один из населенных пунктов Ахтырского района. В результате вражеских ударов вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Сумщину 29 марта

В Ахтырском районе Сумщины возник масштабный пожар в результате атаки России. Горели жилые и нежилые помещения.

Когда пожарные начали тушить пожар, террористы совершили повторные атаки. К счастью, спасатели успели отойти в укрытие. Однако обломками поврежден пожарный автомобиль.

После стабилизации обстановки пожарные вернулись и ликвидировали все очаги возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар на Сумщине в результате вражеской атаки: смотрите видео

В ОВА сообщили, что сегодня в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 24 российских "Шахеды".

У полиции уточнили, что в результате очередного вражеского обстрела разрушениям подверглась база отдыха в Ахтырском районе.

Последствия атаки "Шахедами" на Сумщину / Фото ГСЧС, полиции, Суспільного

На местах российского обстрела работает следственно-оперативная группа. Правоохранители тщательно фиксируют каждое доказательство преступлений оккупантов, документируют масштабы разрушений. Отметили, все материалы будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

По данному факту военных преступлений россиян начато уголовное производство в соответствии со статьей 438 Уголовного кодекса Украины.