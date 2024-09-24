Об этом заявила Киевская ОВА в телеграм-канале. Что уже известно о вражеской атаке, передает 24 Канал.

Обратите внимание Воздушная тревога в части областей: Россия атакует "Шахедами"

Атака "Шахедами" на Киевскую область 24 сентября

В Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА.

В регионе работают силы ПВО,

– сообщили в ОВА.

Также призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

На Полтавщине прогремели взрывы

Заметим, что около 01:20 в Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахеды".

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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте