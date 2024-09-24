Про це заявила Київська ОВА у телеграм-каналі. Що вже відомо про ворожу атаку, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Повітряна тривога в частині областей: Росія атакує "Шахедами"
Атака "Шахедами" на Київщину 24 вересня
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
У регіоні працюють сили ППО,
– повідомили в ОВА.
Також закликали не фотографувати й не знімати роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
На Полтавщині пролунали вибухи
Зауважимо, що близько 01:20 у Полтавській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".
Читайте також Росія повторно атакувала Запоріжжя: вдарила по критичній інфраструктурі й будинках, є жертва
Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті