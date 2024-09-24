Так, звуки вибухів було чути близько 01:20. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, повітряна тривога триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині сьогодні

Близько 21:10 у Полтавській області оголосили тривогу. Повітряні сили писали про ворожі ударні дрони. Уже близько 22:30 пролунали вибухи.

О 01:16 українські військові повідомили про декілька груп БпЛА. Частина ворожих дронів у напрямку Полтавщини. Незабаром ЗМІ знову написали, що в області чути звуки вибухів.

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