Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зокрема, звуки вибуху було чути у Миргородській громаді.
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Вибух в Полтавській області
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
На Полтавщині ще о 21:12 оголосили повітряну тривогу. Вже о 22:28 з'явилася інформація про вибухи в регіоні.
Зокрема, звуки вибуху чули у Миргородській громаді.
У Миргородській громаді було чутно звуки вибухів,
– повідомили журналісти.
Наразі деталі про вибухи в області невідомі. Також місцева влада поки не коментувала ситуацію.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.