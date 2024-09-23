Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що, на жаль, унаслідок атаки є поранені. Служби працюють на місцях удару.
Дивіться також Серія вибухів прогриміла у Харкові
Чим росіяни могли атакувати Запоріжжя
Тривогу у Запорізькій області оголосили о 16:49. Мешканців області попередили про загрозу застосування КАБів та балістики.
Уже о 17:00 та 17:23 у Запоріжжі пролунали два вибухи.
За повідомленням голови ОВА, один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Там, попередньо, ніхто не постраждав.
Другий удар завдано по об'єкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено. Служби вже працюють на місцях. Будьте пильними. Реагуйте на кожний сигнал тривоги,
– написав Іван Федоров.