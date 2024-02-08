Там произошел пожар из-за падения обломков российско-иранского беспилотника типа “Шахед”. На месте работали экстренные службы.
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В Винницкой области обломки беспилотника вызвали пожар
В Силах обороны Юга Украины рассказали, что в Винницкой области силы противовоздушной обороны уничтожили 2 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Шахед". Однако из-за обломков вражеского дрона-камикадзе вспыхнул огонь.
Обломками сбитых БПЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать,
– заявили военные.
Кроме того, глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что пожарные завершают работы по ликвидации пожара. По его словам, пострадавших в результате вражеской атаки нет.
Напоследок Борзов поблагодарил Силы обороны и все службы Винницкой области за оперативность и слаженность в работе.
Россия атаковала Украину “Шахедами”
- Воздушные силы ВСУ объявили воздушную тревогу в Херсонской и Николаевской областях 7 февраля около 20:15 из-за запуска россиянами беспилотников типа "Шахед". Далее тревога начала распространяться по областям нашего государства.
- Уже ночью 8 февраля стало известно, что в Николаеве в результате атаки "Шахедами" есть прилеты. Там произошло возгорание в частном секторе, на местах работали экстренные службы.
- Громко из-за обстрела российско-иранскими дронами-камикадзе было и в Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
- Уже утром Воздушные силы сообщили, что Россия атаковала Украину 17 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских беспилотников.
- Военные также отметили, что украинские бойцы уничтожили дроны в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей. К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.