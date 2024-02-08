Там произошел пожар из-за падения обломков российско-иранского беспилотника типа “Шахед”. На месте работали экстренные службы.

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В Винницкой области обломки беспилотника вызвали пожар

В Силах обороны Юга Украины рассказали, что в Винницкой области силы противовоздушной обороны уничтожили 2 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Шахед". Однако из-за обломков вражеского дрона-камикадзе вспыхнул огонь.

Обломками сбитых БПЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать,

– заявили военные.

Кроме того, глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что пожарные завершают работы по ликвидации пожара. По его словам, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Напоследок Борзов поблагодарил Силы обороны и все службы Винницкой области за оперативность и слаженность в работе.

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