Там сталася пожежа через падіння уламків російсько-іранського безпілотника типу "Шахед". На місці працювали екстрені служби.
До теми Ворог вночі атакував 17 "Шахедами": скільки знищили та де
У Вінницькій області уламки безпілотника спричинили пожежу
У Силах оборони Півдня України розповіли, що у Вінницькій області сили протиповітряної оборони знищили 2 ворожих безпілотних літальних апарати типу "Шахед". Однак через уламки ворожого дрона-камікадзе спалахнув вогонь.
Уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати,
– заявили військові.
Крім того, очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зазначив, що вогнеборці завершують роботи з ліквідації пожежі. За його словами, постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.
Наостанок Борзов подякував Силам оборони й усім службам Вінницької області за оперативність і злагодженість у роботі.
Росія атакувала Україну "Шахедами"
- Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу у Херсонській та Миколаївській областях 7 лютого близько 20:15 через запуск росіянами безпілотників типу "Шахед". Далі тривога почала ширитися областями нашої держави.
- Уже вночі 8 лютого стало відомо, що у Миколаєві внаслідок атаки "Шахедами" є прильоти. Там сталося займання у приватному секторі, на місцях працювали екстрені служби.
- Гучно через обстріл російсько-іранськими дронами-камікадзе було і в Одесі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
- Уже зранку Повітряні сили повідомили, що Росія атакувала Україну 17 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона знищила 11 ворожих безпілотників.
- Військові також зазначили, що українські бійці знищили дрони у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.