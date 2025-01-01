К сожалению, есть пострадавшие и погибшая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на атаку по Украине в Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Украины, который Россия совершила на Новый год.

Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов,

– написал президент.

Он отметил, что большая часть БПЛА не достигла своих целей благодаря нашим средствам противовоздушной обороны, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Однако, к сожалению, по состоянию на 11:28 известно об одном погибшем человеке. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Также, как отметил лидер страны, есть пострадавшие и разрушения. Известно, что работают все службы.

"И я благодарен всем, кто, независимо от обстоятельств, каждую ночь и каждый день на службе, на работе, защищает Украину и украинцев. Наша армия, которая сдерживает штурмы. Спасатели, которые готовы помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа – беречь жизни. Спасибо вам", – подчеркнул Зеленский.

Россия атаковала дронами Украину в новогоднюю ночь / Фото ГСЧС