Россия атаковала БпЛА Святошинский район Киева, там загорелся пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.
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Повреждены автомобили
В результате атаки ударных беспилотных ударных аппаратов России зафиксировано падение обломков в Святошинском районе Киева.
Предварительно, они упали на нежилую территорию.
Кроме этого, известно, что повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар.
В Святошинском районе трамвайные пути повреждены в 100 метрах от трамвайного депо.
Повреждены трамвайные пути: смотрите фото
Информацию о пострадавших в результате этого обстрела устанавливают. Кроме этого, известно о падении обломков в Печерском районе. Согласно предварительной информации, остатки упали на нежилую застройку.
Там также указали, что данных о пострадавших не поступало. В КГВА отметили, что относительно повреждений, то сейчас информация выясняется.
Последствия российского обстрела: смотрите фото
Также утром 1 января 2025 года взрывы слышали в Киевской области. Сообщают, что там работала противовоздушная оборона.