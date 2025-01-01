Россия атаковала БпЛА Святошинский район Киева, там загорелся пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Повреждены автомобили

В результате атаки ударных беспилотных ударных аппаратов России зафиксировано падение обломков в Святошинском районе Киева.

Предварительно, они упали на нежилую территорию.

Кроме этого, известно, что повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар.

В Святошинском районе трамвайные пути повреждены в 100 метрах от трамвайного депо.

Повреждены трамвайные пути: смотрите фото

Информацию о пострадавших в результате этого обстрела устанавливают. Кроме этого, известно о падении обломков в Печерском районе. Согласно предварительной информации, остатки упали на нежилую застройку.

Там также указали, что данных о пострадавших не поступало. В КГВА отметили, что относительно повреждений, то сейчас информация выясняется.

Последствия российского обстрела: смотрите фото

Также утром 1 января 2025 года взрывы слышали в Киевской области. Сообщают, что там работала противовоздушная оборона.